Grande Fratello Vip, "sotto alle coperte...". Rosalinda Cannavò e Zenga, testimonianza incendiaria: ecco cosa avete visto

Francesco Fredella 24 febbraio 2021 a

a

a

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: cosa hanno combinato sotto le coperte al Grande Fratello Vip? Qualcuno dice che possa esserci stato un momento hot, il tutto sotto le attentissime telecamere del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Lui, a Casa Chi, frena: “Immagini birichine di quella notte? Ci sono stati dei baci perché c’è chimica. Magari un abbraccio un po’ più intenso. Andare oltre mi sembrerebbe eccessivo. Dei grattini dai. Delle carezze, forse sulla schiena”.

"Te la faccio pagare". Il topo in studio e la furia di Signorini, indiscrezioni: durante la pubblicità, il caos

Nulla di tanto strano, insomma. E poi rimarca: “Il nostro rapporto non è come quello tra Pierpaolo e Giulia che si sono vissuti per mesi. Il nostro rapporto è appena nato, partiamo da una buona base e cercheremo di costruire qualcosa. Noi ci siamo vissuti solo una settimana da coppia. La nostra è una cosa che deve nascere, però le basi ci sono”.

"Hai messo in dubbio la mia fidanzata": Massimiliano Morra sbotta con la Del Santo a Pomeriggio Cinque

Zenga rimane senza parole dopo aver scoperto che Dayane era innamorata di Rosalinda. “Diciamo che è stata una spina nel fianco. La Mello era incuriosita da Rosalinda, però forse quel ‘ti amo’ era più un ‘ti voglio bene’. Io adesso non direi ‘ti amo’ a Rosalinda, non corriamo troppo. A mia madre Rosalinda piace, ma l’ha seguita da quando al GF c'ero io, non prima”, racconta il figlio di Zenga a CasaChi. Adesso la loro storia continuerà? Zenga dice di sì ed anche Rosalinda la pensa allo stesso modo. Morra, invece, urla alla strategia. Una tesi che, però, non regge: lui stesso, anni fa quando diceva di essere fidanzato con Adua, non aveva utilizzato una strategia comunicativa? Erano i tempo delle fiction Ares: il loro fidanzamento non era affatto vero. Notizia confermata proprio da loro.

Chi è davvero Zenga? Appena uscito, questa frase su Rosalinda Cannavò: una umiliazione al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.