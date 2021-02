I soliti ignoti, Amadeus e il colpo basso al notaio: "Vuole una tua foto". La signora vorrebbe sotterrarsi: passionaccia svelata

24 febbraio 2021 a

Altro giro, altra puntata e altro ospite vip a I soliti ignoti, il programma di Amadeus - la prossima settimana impegnato al Festival di Sanremo 2021 - in onda ogni sera in prime-time su Rai 1. Nell'edizione trasmessa martedì 23 febbraio l'ospite vip era Enzo Miccio, anche lui in gara per devolvere l'eventuale vittoria all'ospedale Spallanzani di Roma, in prima linea contro il coronavirus da che pandemia fu.

E poco prima che Enzo Miccio iniziasse a cimentarsi con il gioco, ecco che una battuta di Amadeus ha messo in imbarazzo il notaio della trasmissione, insomma la persona deputata a vigilare sulla bontà e sulla regolarità delle risposte offerte dai concorrenti in gara. "Il nostro notaio è una tua fan - ha rivelato il conduttore - e dopo vuole fare una foto con te". E a quel punto ecco che le telecamere de I soliti ignoti hanno indugiato sul volto della donna, che dopo la battuta di Amadeus rideva, visibilmente in imbarazzo.

Dunque, il gioco. E nemmeno in questa occasione Miccio è riuscito a portare a casa il montepremi di 10.750 euro: "Mi dispiace", ha ammesso dopo aver fallito nella scalata. Niente donazione allo Spallanzani, insomma: l'ignoto non è infatti stato indovinato.

Come detto, Amdeus la prossima settimana sarà impegnato con Sanremo 2021. Per questa ragione, da martedì a sabato, I Soliti Ignoti non andrà in onda: al suo posto, su Rai 1 dalle 20.35, ecco PrimaFestival, uno speciale introduttivo alla serata della kermesse condotto dalla moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo. I Soliti Ignoti tornerà regolarmente ad andare in onda dal giorno successivo alla finalissima della kermesse canora, ossia da domenica 7 marzo.

