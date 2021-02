Le Iene, la confessione di Rocco Casalino: come si è "bruciato" 150mila euro da quando è in politica

24 febbraio 2021 a

Poteva mai mancare l’intervista nel formato unico de Le Iene? E certo che no, d’altronde Rocco Casalino il suo tour televisivo lo sta affrontando con grande impegno, senza dimenticare davvero nessuno. L’ormai ex portavoce di Giuseppe Conte sta girando in lungo e in largo, con una capacità che gli va assolutamente riconosciuta: quella di saper tirare fuori elementi nuovi e di adattarsi a seconda del salotto che lo ospita. Per ultimo quello di Italia 1 delle Iene, che lo ha tempestato di domande, anche cosiddette “scomode”.

A partire dal suo libro e da quello che ha pensato Conte quando lo ha letto: “Ero terrorizzato per paura che non gli piacesse, invece mi ha detto che secondo lui sarà primo in classifica. Quanto ci guadagnerò? Più di centomila euro”. Rimanendo sui soldi, Le Iene lo hanno pungolato sullo stipendio da portavoce e sul suo patrimonio: “Prendevo 6.200 euro netti, adesso sono disoccupato. Da quando sono in politica il mio patrimonio è diminuito di circa 150mila euro. Perché? Per colpa delle case che a Roma sono costosissime”.

“Poi io soffro il freddo e spendo una barca di soldi in riscaldamento. Per non parlare dei ristoranti, pago un sacco e vado sotto”, ha aggiunto Casalino. Il quale poi non ha nascosto l’innamoramento politico per Conte: “Provo per lui un’ammirazione infinita, è stato un presidente del Consiglio unico. Tagliami tutto quello che vuoi, ma lasciami dire che adesso è facile spendere i 209 miliardi che Conte ha ottenuto contro tutto e tutti”.

