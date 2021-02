Uomini e donne, "guarda che non sono scema". La tizia ci prova, Maria De Filippi la demolisce: mai vista così

24 febbraio 2021 a

Una nuova segnalazione piomba nello studio di Uomini e Donne. Sotto la lente c'è Roberto Lombardo: Maria De Filippi ha fatto sapere che una ragazza ha contattato la redazione proprio per fare una rivelazione sul cavaliere catanese. Scendendo nel dettaglio, la segnalatrice ha raccontato alla produzione di aver beccato Roberto insieme a una donna in un bar. E ha aggiunto che ci sarebbero stati addirittura baci ed effusioni. La conduttrice del programma di Canale 5 ha letto il messaggio della segnalazione in studio e poi ha annunciato che la ragazza era dietro le quinte, disposta a incontrare Gianni Sperti per raccontargli quanto visto.

La giovane, però, ha voluto parlare solo con l'opinionista della trasmissione Sperti. Ha rifiutato un confronto davanti alle telecamere con Roberto. Il cavaliere, intanto, non è sembrato abilissimo nel trovare delle spiegazioni. In un primo momento ha detto di n on essere andato in un bar domenica scorsa, poi però ha ammesso di esserci andato in un secondo momento per prendere dei cornetti. Nonostante questo, ha negato le accuse che gli sono state rivolte. Roberto ha spiegato anche che non sarebbe mai andato in un bar con un'altra donna, consapevole dei rischi che avrebbe potuto correre in pubblico. Anche perché il locale di cui si è parlato è molto conosciuto a Catania.

“Non penso che vengano qui per la mia faccia. Ognuno viene per motivi suoi personali. Sono consapevole che potrebbero trovare l’amore fuori. Non è che sono scema”, è intervenuta Maria De Filippi, parlando per la prima volta così apertamente. La padrona di casa, infatti, sa che chi prende parte alla trasmissione lo fa anche per ottenere visibilità o per motivi diversi.

