Isola dei famosi, spunta Massimo Rosolino: poltronissima per il nuotatore, la scelta di Ilary Blasi

E' Massimiliano Rosolino l'inviato ufficiale de L'Isola dei Famosi, il programma di Canale 5 che andrà in onda dopo il Grande Fratello Vip. Prende forma, così, il cast della trasmissione condotta da Ilary Blasi. In questi giorni sono state diverse le ipotesi sui possibili candidati per il ruolo di inviato, che per molto tempo negli anni scorsi è stato affidato al conduttore televisivo Alvin. Alla fine, però, l'ha spuntata l'ex campione di nuoto Rosolino: la notizia è stata annunciata dai canali social del reality Mediaset.

Rosolino continua così la sua carriera televisiva dopo il brillante percorso sportivo. Campione olimpico di nuoto, con una medaglia d’oro nei 200 metri misti alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 e ai mondiali di Fukuoka nel 2001, Rosolino è già apparso in numerosi show televisivi: ha partecipato a Ballando con le stelle insieme a Natalia Titova, che poi è diventata sua moglie, ed è stato anche un concorrente di Pechino Express, in coppia con Marco Maddaloni.

Per quanto riguarda i naufraghi, invece, si sa ancora poco. Gli unici concorrenti confermati sono lo youtuber Simone Paciello, meglio noto come Awed, Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi. Anche se il toto partecipanti è partito da tempo e i nomi che circolano online sono diversi: Angela Melillo, l’ex Miss Carolina Stramare, Daniela Martani. Ma anche Valerina Persia, Paul Gascoigne, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Akash Kumar, Beppe Braida, ex Zelig e Colorado, e Roberto Ciufoli.

