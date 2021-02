Grande Fratello Vip, "Tommaso Zorzi? Tanta roba tra le gambe". Proprio quello, indiscrezione sconcertante: ecco i "dettagli"

25 febbraio 2021 a

“Tra amici si chiacchiera e lui è ‘tanta roba’. Potrebbe far impallidire Rocco Siffredi”. Parola di Giacomo Urtis, che in una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo si è espresso in questi termini di Tommaso Zorzi. Quest’ultimo sta facendo fuoco e fiamme al Grande Fratello Vip - il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - e sta cercando di lanciarsi per un lavoro futuro all’interno di Mediaset o comunque in televisione. Gli ascolti dei suoi Late Show fanno pensare che il Biscione non se lo lascerà sfuggire dalle mani.

Ma a quanto pare Zorzi ha anche altre doti nascoste: addirittura secondo Urtis è così ben dotato che appena metterà piede fuori dalla casa più spiata d’Italia riceverà una proposta da Rocco Siffredi per girare un film per adulti. Poi l’ex concorrente di questa quinta edizione del GF Vip ha espresso la sua opinione sul legame creatosi all’interno della casa tra Zorzi e Francesco Oppini. “Sarei felice se Tommaso si fidanzasse con lui. Si ritroverebbe ad avere Alba Parietti come suocera”, ha esclamato scherzosamente.

Infine Uris ha dimostrato di avere le idee chiare su chi vincerà il GF Vip. Curiosamente non ha fatto il nome dell’amico Zorzi, ma per un motivo ben preciso: “La vittoria se la contendono Dayane Mello e Stefania Orlando. Tommaso? I migliori non vincono mai”. E probabilmente ha ragione, vedendo la storia del reality di Canale 5.

