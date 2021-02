Massimo Cannoletta "bacchettato" da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: "Fattene una ragione"

25 febbraio 2021 a

Massimo Cannoletta torna ospite di Oggi è un altro giorno. Il campione de L'Eredità ormai è una presenza fissa del programma di Rai 1, tanto che Serena Bortone ammette di non avere alcuna intenzione di lasciarselo scappare. "Massimo, fattene una ragione, ormai qui stai!", ha ironizzato nei minuti di anteprima andata in onda subito dopo la fine dell’edizione del TG1 delle 13.30. E ancora, la conduttrice: “Ci sono io e c’è lui”. Un invito che Cannoletta ha accolto con gioia: “Va benissimo”.

Ma le battute non sono finite qui. Poco dopo, arrivate in studio anche Anna Falchi e Rita Dalla Chiesa, la conduttrice ha definito i tre “il trio del faro”, dato che tutti e tre sono già stati presenti qualche giorno fa, quando Cannoletta nella sua rubrica dal titolo Massimo 5 minuti ha parlato proprio di fari. La Bortone fa riferimento alla rubrica che il fu campione de L'Eredità cura all’interno di Oggi è un altro giorno. Per Cannoletta, dunque, il programma di Flavio Insinna è stato un trampolino di lancio. Ormai l'uomo è sempre presente sulle rete di Viale Mazzini, sapendo anche intrattenere il pubblico con la sua simpatia.

Qualche giorno fa dalla Bortone Cannoletta si era lasciato andare a una curiosità personale riguardo a Umberto Eco e mai richiesta: “Amo moltissimo ‘storia della bellezza’ e ‘storia della bruttezza’ perché adoro l’arte”. Poi è scoppiato a ridere per un motivo ben preciso: “So che non me lo avete chiesto, ma volevo dirvi ugualmente che questi due libri sono i miei preferiti”. A questo punto anche la conduttrice e gli altri ospiti sono scoppiati in una grossa risata, apprezzando la sincerità e la spontaneità del campione.

