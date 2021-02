Domenica In, Mara Venier manda in orbita lo share: Sanremo, una clamorosa anticipazione

26 febbraio 2021 a

Mara Venier si collegherà con Amadeus a Sanremo durante la puntata di Domenica In del 28 febbraio. Il Festival, infatti, andrà in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo e avrà al timone proprio Amadeus. La kermesse, comunque, non è stata facile da organizzare quest’anno e le polemiche si sono sprecate. Questo sarà, comunque, il primo Festival in piena emergenza sanitaria, tant’è che non ospiterà né pubblico né figuranti.

Intanto, stando alle prime anticipazioni, Domenica In questa settimana ospiterà Al Bano Carrisi. Ma si parlerà anche dell’emergenza sanitaria in corso, tra varianti Covid e corsa per il vaccino. E infine uno spazio sarà dedicato al Festival di Sanremo 2021. Inoltre, nonostante la chiusura anticipata di Live Non è la d’Urso, l’imitatore Vincenzo De Lucia continuerà a vestire i panni di Barbara D’Urso nello studio di Mara Venier. Invece, la prima parte del programma, quella dedicata alla pandemia da Covid-19, avrà tra gli ospiti la professoressa Ilaria Capua e il professor Francesco Le Foche.

La Venier, tra l'altro, è stata protagonista di uno spiacevole episodio proprio nei giorni scorsi. Il marito Nicola Carraro, infatti, era stato dato per morto sul web. Una delle bufale più terribili, che aveva spinto molte persone a porgere le condoglianze alla conduttrice. "Mio marito è vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che c*** scrivete !!!!! vergognatevi!!!! Siete delle m***!!!!!! Continuo a ricevere messaggi..#megratto #taccivostra": questo la smentita della conduttrice sui social.

