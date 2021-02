Verissimo, Iva Zanicchi sconvolge la Toffanin: "Sto imparando da Elettra Lamborghini", roba proibita in studio

26 febbraio 2021 a

Iva Zanicchi è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella registrazione della puntata che andrà in onda sabato 27 febbraio. Ovviamente il principale argomento di discussione è stato l’Isola dei Famosi, che vedrà la Zanicchi nei panni inediti di opinionista, ruolo che condividerà con Elettra Lamborghini. Una strana coppia a tutti gli effetti che però stuzzica la fantasia dei telespettatori proprio per la sua diversità. Dal salotto della Toffanin, la Zanicchi ha già offerto una piccola anticipazione di quello che succederà all’Isola.

“Se Ilary Blasi vorrà prometto che, dopo qualche lezione, alla prima puntata io ed Elettra twerkeremo insieme”, ha dichiarato la Zanicchi, che non ha nascosto di essere davvero entusiasta di tornare in tv, con un ruolo da opinionista al fianco di una ragazza molto solare e divertente. “Lei mi è molto simpatica, è una ragazza spontanea e vera”, ha confermato la Zanicchi, che fino a dieci giorni fa non si era sbilanciata sulla sua partecipazione all’Isola, che poi è stata confermata ufficialmente.

Tra l’altro questo sarà un momento di leggerezza, oltre che di lavoro, per la Zanicchi, ne negli ultimi mesi del 2020 ha vissuto momenti complicati: prima la sua positività al Covid e il ricovero in ospedale, poi quella del fratello che purtroppo non ce l’ha fatta. L’artista ha confidato alla Toffanin che l’edizione di quest’anno “sarà un’isola felice” perché si vedranno “ragazzi liberi e al sole in questo periodo difficile”.

