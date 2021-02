Pomeriggio 5, Francesca Cipriani e la chirurgia estrema: "Dove mi inietto il grasso". D'Urso sconvolta, come vuole ridursi

27 febbraio 2021 a

Soluzioni drastiche. A mali estremi, estremi rimedi. Potrebbe essere riassunta con queste parole la decisione di Francesca Cipriani, scelta di cui ha parlato a Pomeriggio 5, il programma del pomeriggio condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Trattasi, ancora una volta, di chirurgia estetica, di un ritocchino, l'ennesimo per la bombastica e prorompente showgirl bionda.

"L'11 marzo diventerò una via di mezzo tra Barbie e Kim Kardashian. Tutti i chili della pandemia il chirurgo me li porterà via" ha svelato la Cipriani dalla D'Urso. La showgirl - che ha appena affiancato Andrea Pucci nella conduzione del programma ultra-trash La pupa e il secchione e viceversa - racconta da Carmelita il radicale intervento di chirurgia estetica al quale si sottoporrà tra un paio di settimane.

La Cipriani riprende: A dicembre ho già fatto un intervento, ma l'11 marzo ne farò un altro: divento Barbie". E ancora, la showgirl 36enne entra nel dettaglio: "Farò una liposcultura che mi permetterà di avere una vita strettissima alla Kim Kardashian. Farò una liposuzione e il grasso estratto lo inietterò nei glutei. Insomma, mi trasformerò tra Barbie e Kim Kardashian". Intenzioni che lasciano di stucco anche la D'Urso, che le chiede: "Ma sei seria?". E Francesca Cipriani, tranchant: "Sì, sono seria". Parole che hanno scatenato la polemica in studio: è davvero necessario questo tipo di intervento?

Insomma, ora la Cipriani si opera per... "diventare Barbie", per usare le sue parole. Di lei, in questi ultimi giorni, se ne è parlato anche per un nuovo amore, che ha confermato in prima persona a Un giorno da pecora, il programma radiofonico di Rai Radio 1. Il "fortunato" si chiama Massimo e la showgirl ha raccontato: "Siamo ancora in una fase di corteggiamento, è all’inizio, ci frequentiamo da un po’. Ne parlerò quando le cose saranno più stabili. La frequentazione è una cosa, poi si vedrà. Se c’è stato il primo bacio? Un bacino...", aveva concluso.

