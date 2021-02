Cantante Mascherato, "ti fa schifo?". Patty Pravo sbrocca contro Caterina Balivo, un caso in Rai

Francesco Fredella 27 febbraio 2021 a

Scoppia un caso. Scintille in diretta a Il Cantante mascherato, il programma del venerdì sera in onda su Rai 1. Patty Pravo contro Caterina Balivo: un finale da urlo dopo l’esibizione del misterioso Lupo. Milly Carlucci svela che sotto la maschera c’è Max Giusti (con una serie di prove). Patty Pravo ci crede ed è convinta, ma nel momento in cui sostiene la tesi della Balivo accade di tutto. “Sono d’accordo, sì, sì, sono perfettamente d’accordo con la nostra amica”, dice Patty, interpellata da Milly Carlucci. “Sì, lo so che sei Caterina. Se ti fa schifo fare l’amica, per carità! Rimaniamo amiche, è l’ultima serata”, tuona. E la Balivo prova a difendersi: “No, no, è un onore!”. La Pravo resta senza parole.

Le scintille non mancano. E non è la prima volta che accade l’imprevedibile tra Caterina Balivo e Patty Pravo a Il Cantante Mascherato. Nel corso della prima puntata del programma di Rai 1 c’era stato lo scontro dopo una performance del Lupo. La Balivo pensava che ci fosse Riccardo Fogli, toccando le corde di Patty Pravo con una storia d’amore molto conosciuta (il cantante, tanti anni fa, fu costretto ad abbandonare i Pooh per dopo essersi innamorato di Patty). Caterina, alla prima puntata, disse che il Lupo non si è descritto come il Lupo cattivo delle favole e ha ricordato così il racconto dei fratelli Grimm. Ieri il cantante mascherato ha superato di pochissimo il Gf vip, che alla 41 esima puntata ha incassato il 20% di share. Un record assoluto che per Alfonso Signorini, ormai, va avanti da sei mesi.

