Amici, rissa brutale tra Rudy Zerbi e Arisa: "Io uno str***?", "Non puoi lavorare". Lei lo umilia in pubblico, gelo siderale

Continue frecciatine e punzecchiature tra Rudy Zerbi e Arisa ad Amici. I due professori di canto non sono mai d’accordo su allievi ed esibizioni. La prima discussione in puntata è avvenuta a causa di Raffaele, cantante che non fa impazzire Zerbi. Dopo l’esibizione del ragazzo, Arisa ha detto che l’allievo avrebbe meritato dieci, mentre Rudy ci è andato giù pesante, dicendo che Raffaele non è in grado di cantare le canzoni di Marco Mengoni.

I due maestri, poi, sono tornati a beccarsi per via di un’altra allieva, Gaia. Secondo Rudy Zerbi, la ragazza risulta troppo scolastica, mentre Arisa ha deciso di darle un 9 per la performance in studio. A quel punto Zerbi ha puntato il dito contro la collega, accusandola di non avere il coraggio di criticare i suoi allievi: “Io sono str**zo, lei invece è carina e gentile”.

A quel punto Arisa ha perso la pazienza: “Ragazzi, Rudy Zerbi non deve lavorare nella musica”, ha detto, lasciando tutti a bocca aperta. La cantante, poi, si è resa protagonista di una gaffe. Mentre in studio si parlava di Dolly Parton e musica country, Arisa è intervenuta così: “Non so neanche chi sia”. In un secondo momento è intervenuta anche la padrona di casa, Maria De Filippi, che ha parlato del Festival di Sanremo. Tra i partecipanti della famosa kermesse, infatti, ci sarà anche Arisa, che ha detto: "Voglio cantare, ne ho tanta voglia. Speriamo di poter tornare a lavorare come si deve dopo Sanremo”.

