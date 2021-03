Grande Fratello Vip, effetto-Zorzi: share alle stelle? La mattina dopo la finale voce pazzesca su Signorini: forse...

Francesco Fredella 02 marzo 2021 a

Vince lui il Grande Fratello Vip. Vince Tommaso Zorzi. Ed è un’esplosione di emozioni, una dopo l’altra. Al Grande Fratello Vip - la finalissima in onda ieri sera su Canale 5, lunedì 1 marzo - si festeggia con l’adrenalina e le palpitazioni. Sorprese, colpi di scena e tanto amore: tutto quello che vorremmo. E Alfonso Signorini mette subito tutto in chiaro: “La vita è bella”. Sorride. Si emoziona. Quando i due finalisti Zorzi e Pierpaolo Pretelli arrivano in studio, dopo l’uscita di Dayane Mello, Andrea Zelletta e Stefania Orlando, non mancano i colpi di scena. L’influencer sconfigge al televoto finale Pierpaolo Pretelli. I due "vipponi" (ed è il momento più emozionante) spengono le luci della Casa più spiata d'Italia, dopo oltre cinque mesi. Arrivano in studio. Fiato corto e tanta emozione: Signorini svela il nome del vincitore.

Oltre 40 puntate tutte con grandi ascolti. Il Gf vip - in questi 6 mesi - supera sempre il 20% di share. Un vero risultato clamoroso perché Signorini riesce a fare cose impensabili. Anche quando la concorrenze “piazza” l’artiglieria pesante lui non si muove da quel risultato sempre sorprendente. Ed è festa stamattina a Mediaset: si parla di un’altra edizione del GfVip (nell’autunno 2021), sempre con Alfonso Signorini ai posti di comando.

Commossi, ieri sera, anche gli opinionisti: Pupo e Antonella Elia. Che tra tensioni e battibecchi hanno fatto sorridere il pubblico. Adesso per il conduttore un po’ di meritato relax. E poi si ricomincia. I vipponi, invece, riprendono in mano la propria vita dopo quasi sei mesi sempre sotto i riflettori nella casa più spiata d’Italia. Il resto è storia di questi giorni.

