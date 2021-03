Striscia la Notizia, la confessione di Gerry Scotti e Francesca Manzini: "L'ultima con cui lo ho fatto". Al ristorante prima del lockdown...

02 marzo 2021 a

Gerry Scotti e Francesca Manzini scalpitano per tornare dietro al bancone di Striscia la notizia. In seguito alla co-conduzione di successo dello scorso anno, i due torneranno a presentare il tg satirico di Antonio Ricci a partire dall'8 marzo. Ovviamente e rigorosamente su Canale 5. La coppia condurrà la trasmissione per tre settimane a partire proprio dalla festa della donna. "Una mimosa a Francesca la porterò. Il fiore però, non la torta, dato che è a dieta" scherza Gerry nell'intervista rilasciata ai due conduttori su Tv Sorrisi e Canzoni. "Offerta da Gerry io una bella torta la mangerei eccome" risponde divertita la Manzini.

Ad accomunare i due anche la passione per il buon cibo: "l'anno scorso, prima del lockdown è stata lei l'ultima persona con cui sono andato al ristorante" confida Gerry, che proprio per colpa della Covid si è vissuto un paio di settimane quasi interminabili. Mai avrebbero nemmeno immaginato quello che sarebbe successo poco dopo la loro prima apparizione insieme. Ora però i due presentatori sono carichi e pronti a voltare pagina, con tanto di gaffe e fuorionda che da sempre caratterizzano la trasmissione. A proposito Gerry rivela anche un piccolo retroscena: "Noi non proviamo nulla" racconta "Ricci non ti dice mai prima i temi dei servizi e quando te li dice, poi li cambia all'ultimo minuto".

Nell'intervista viene dato spazio anche a qualche aneddoto sulla loro vita privata. Francesca si sposerà nel 2021 e ha scherzato sul fatto che i testimoni di nozze potrebbero proprio essere Gerry, Antonio Ricci e Carlo Conti. Zio Gerry è invece appena diventato nonno Gerry e quando gli viene chiesto se potesse considerare la Manza come baby sitter Gerry risponde sorridendo: "No, no. Francesca è troppo scalmanata. Mi si agiterebbe la bambina". E come dargli torto? Nel frattempo aspettiamo trepidanti di vederli alla conduzione di Striscia il prossimo 8 marzo.

