Sanremo 2021, Matilda De Angelis prima seduce Amadeus e poi lo massacra: "Ma se sei sposato?", occhio al dettaglio

03 marzo 2021 a

Forse, la nota più sorprendente nella prima serata del Festival di Sanremo 2021. Si parla di Matilda De Angelis, l'attrice italiana balzata agli onori delle attenzioni mondiali grazie alla serie tv Undoing. Bolognese, 25 anni, bellissima e bravissima, è stata mattatrice sul palco dell'Ariston, pur senza godere degli applausi del pubblico, almeno gli applausi veri. Tre comparsate nella prima serata della kermesse. E la più azzeccata, forse, è stata la seconda (molto bello anche il duetto con Fiorello). Uno sketch tutto con Amadeus ad altissima tensione erotica.

La meravigliosa Matilda, alle sue spalle una lavagna, ha parlato del "bacio", proprio quel bacio che al tempo del coronavirus sembra essere proibito, scomparso, trascurato. Lo ha fatto in rigoroso tacco alto, vestito nero scollatissimo e rossetto rosso fuoco. Ma soprattutto lo ha fatto con una bacchetta da lavagna che ha usato più che altro come frusta contro Amadeus. Uno sketch tutto basato sul doppio senso, in cui la De Angelis continuava a provocare, a stuzzicare Amadeus, seducendolo anche con il tono della voce, caldo ed empatico, che la contraddistingue.

Alla fine dello sketch, Amadeus, ormai in brodo di giuggiole come in brodo di giuggiole c'era mezza Italia, dopo tutto quel parlare di baci, chiede a Matilda di dare una prova pratica delle sue lezioni. Ovvero di baciarlo. Ma lei gli ride in faccia, ricordandogli che è sposato e tenendolo a debita distanza di sicurezza con la bacchetta-frusta. Tutta una gag, come detto. Ma, come detto, davvero ad altissimo tasso erotico. Soprattutto per il povero, e bravissimo, Amadeus. Buona la prima di Matilda!

