Verissimo, il trionfo di Tommaso Zorzi: "Momenti iconici". Pare che nello studio di Silvia Toffanin...

03 marzo 2021 a

a

a

Un colpaccio dietro l'altro per Silvia Toffanin. La conduttrice di Verissimo porterà in studio nella puntata di sabato 6 marzo tutti i finalisti del Grande Fratello Vip. Già confermati - spiega Gossip e Tv - il vincitore Tommaso Zorzi, ma anche il secondo arrivato Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Incerta, al momento, la presenza di Dayane Mello e di Samantha De Grenet. Tutti i finalisti racconteranno nel salotto di Canale 5 le emozioni provate durante il percorso fatto, il più lungo della storia dei Gf Vip. Occhi però tutti puntati sull'influencer al quale Verissimo dedica già una presentazione d’eccezione: "Ci ha regalato gioie, emozioni e momenti iconici. Sabato a Verissimo il vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi".

"Quello che mio padre ha capito". Andrea Zenga picchia durissimo e mostra una foto: dalla Toffanin, una "prova" schiacciante | Guarda

Viste le anticipazioni rilasciate su Instagram dalla trasmissione con ogni probabilità la Toffanin chiederà al vincitore qualche dettaglio sul suo rapporto con Francesco Oppini. Un'amicizia, la loro, nata dentro la casa, ma che Zorzi ha definito come qualcosa di più dicendosi "un po' innamorato". Così come inevitabile il riferimento a Giulia Salemi. Lei, ex concorrente del programma di Alfonso Signorini, negli studi di Verissimo ha ammesso di essere stata ferita dall'influencer: "L'ho sempre reputato un amico", ha detto alla Toffanin, "una notte ho deciso di parlagli, ma lui mi ha risposto in modo secco, onesto e freddo e ha detto che per lui questa amicizia non c'era. Mi ha fatto strano perché abbiamo condiviso tanto insieme".

"Mi ha ferito molto": Giulia Salemi, lo sfogo su Zorzi nel salotto della Toffanin

E ancora, in una sorta di ultimatum: "Nonostante quello che è successo abbiamo un punto da cui ripartire oppure chiudere definitivamente". Spazio dunque alla replica. Il successo, visti i picchi di ascolto del Gf Vip e quelli di Verissimo, è assicurato. E la Toffanin riesce ancora una volta a stupire i suoi numerosi telespettatori.

"Stavo per ammazzarmi". Ivana Spagna-choc, a un istante dal suicidio: cosa le ha salvato la vita in extremis

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.