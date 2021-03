Grande Fratello Vip, "un'aggressione". Samantha De Grenet-Antonella Elia, finisce in disgrazia: si incrociano e...

04 marzo 2021 a

a

a

Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso ha avuto come ospite Samantha De Grenet. Si è parlato dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.e di un possibile chiarimento avvenuto o meno con Antonella Elia, con cui la De Grenet ha avuto alcuni accesissimi confronti. La risposta è stata negativa, aggiungendo di considerare quegli attacchi di Antonella Elia del tutto fuori luogo:“Mi ha attaccata con una cattiveria gratuita…Inoltre tra me e lei non c’è mai stato nulla in passato…Mi ha aggredita nella prima puntata in cui sono entrata nella casa dicendo cose imbecilli…”

"Niente rapporti intimi, troppa vergogna": Antonella Elia, confessione devastante davanti alla Toffanin

“Non ci siamo chiarite, non ci salutiamo e ci evitiamo…E penso proprio continueremo a farlo a lungo… E’ proprio andata oltre e non ha recuperato…”. La De Grenet ha poi ammesso di aver fatto qualche piccolo scivolone nel periodo in cui ha vissuto nella casa più spiata dagli italiani. ed è tornata sulla che forse la famosa litigata con Stefania Orlando avrebbe potuto risparmiarsela: “La litigata con lei in effetti potevo risparmiarmela…”.

"Mi sono vergognato". La vergona di Antonella Elia e il dramma personale di Signorini: una toccante confessione

La De Grenet ha anche rischiato la squalifica nel reality appena concluso. Durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta con quest’ultimo stava ragionando sulle nomination e sui voti, ricordando alcune dinamiche delle edizioni precedenti del programm. Un'uscita che aveva stupito proprio la De Grenet: “Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutto…”, aveva detto scatenando il caos sui social.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.