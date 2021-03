Sanremo 2021, "Shorty chi?": la nuova proposta umiliata in eurovisione. Cosa spunta sul cartellino di Amadeus

03 marzo 2021 a

Amadeus si è reso protagonista di una gaffe inconsapevole proprio in apertura di seconda serata del Festival di Sanremo 2021. Al termine dello spazio dedicato alle nuove proposte, il conduttore di Rai1 - nonché direttore artistico della kermesse musicale - ha tirato fuori da una busta un cartellino con i nomi dei due cantanti che sono passati direttamente alla serata finale di venerdì: si tratta di Davide Shorty con il brano “Regina” e Wrongonyou con “Lezioni di volo”.

Nulla di strano, se non fosse che Amadeus ha mostrato per diversi secondi alle telecamere il cartellino contenente un errore: il nome di Shorty è infatti stato scritto male, con Davide che è stato abbreviato in “David”. Eliminati invece i Dellai con “Iosonoluca” e Greta Zuccoli con “Ogni cosa sa di te”. A decretare il verdetto finale è stata la combinazione di televoto, giuria demoscopica e sala stampa.

La gara vera e propria è poi partita con l’esibizione di Orietta Berti, mentre nel corso della serata sono attesi vari ospiti di livello, a cominciare da Laura Pausini, che è stata appena incoronata ai prestigiosi Golden Globe. Inoltre saliranno sul palco del teatro Ariston anche il Volo con Andrea Morricone per l’omaggio al maestro Ennio, poi Gigliola Cinquetti, Fausto Leali, Marcella Bella. E ancora Gigi D’Alessio, Alex Schwazer, Cristiana Girelli e ovviamente Achille Lauro, stavolta coadiuvato da Claudio Santamaria e Francesca Barra.

