Sanremo 2021, Elodie perde l'orecchino sulle scale. Quanto costava? Scene di panico in diretta

03 marzo 2021 a

a

a

Elodie è tornata sul palco del teatro Ariston per il secondo anno consecutivo: Amadeus l’aveva chiamata la prima volta per gareggiare con un suo brano, mentre stavolta l’ha scelta in qualità di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2021. E lei ha subito lasciato il segno, scendendo le celebri scale con un vestito rosso fuoco e una spaccatura vertiginosa. Il primo outfit indossato da Elodie porta la firma di Versace, mentre gli orecchini messi in mostra dalla cantante sono di Bvlgari e hanno un costo di circa 45mila euro.

Shorty chi? La nuova proposta umiliata in eurovisione. Cosa spunta sul cartellino di Amadeus, in diretta

Gli orecchini fanno il paio con il bracciale della stessa marca, che invece ha un costo intorno ai 50mila euro. Tra l’altro Elodie è stata vittima di un piccolo incidente mentre scendeva la scalinata: ha perso un orecchino, cosa che sui social ovviamente non è passata inosservata. Anzi, si sono sprecati i commenti, soprattutto ironici: “Il rumore dell’orecchino di Elodie è stato maggiore alla canzone di Francesco Renga”, si legge su Twitter.

"Come Belen", una spaccatura vietata ai minori: Elodie, "l'incidente" mentre scende la scala: da infarto | Guarda

In tanti ovviamente sono andati alla ricerca del costo dell’orecchino, farlo cadere così per alcuni è stato un vero e proprio schiaffo alla miseria, ma sono incidenti molto più comuni di quel che si pensa, indipendentemente dal costo dell’oggetto in questione.

Orietta Berti osa troppo? La regia la inquadra fissa, occhio al seno: tutto in diretta all'Ariston | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.