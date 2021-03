Sanremo 2021, Gaia Gozzi e l'incidente piccante in diretta sul palco. "Fuori tutto", disastro vietato ai minori

03 marzo 2021 a

Gaia ha fatto felici i giocatori del FantaSanremo - giochino curioso introdotto l’anno scorso e che sta spopolando in questa edizione 2021 - mostrando (mezzo) capezzolo per errore. L’incidente hot rientra infatti tra le voci che assegnano punti extra esibizione canora. Ma tralasciando il FantaSanremo, al Festival non poteva mancare l’incidente, con Gaia che si è subito candidata a degna erede di Elettra Lamborghini, che tra l’altro ha forse omaggiato con la scelta dell’outfit che ricorda proprio quello della regina del twerk in occasione della passata edizione.

La differenza tra la nota ereditiera e Gaia è che quest’ultima ha decisamente un altro tipo di talento vocale, come è stato evidenziato dalla prima esibizione sul palco del teatro Ariston. Inoltre la cantante scoperta da Maria De Filippi ad Amici si è fatta notare anche per la bella presenza scenica, con tanto di incidente piccante: a un certo punto un capezzolo è infatti scivolato fuori dal vestito, che comunque la copriva ma fino a un certo punto, essendo trasparente.

Con la sua “Cuore amaro”, una bruno molto personale che racchiude momenti dolori e felici della propria vita, Gaia ha subito destato una buona impressione a Sanremo, anche per la scelta del look d’impatto: l’outfit è stato scelto insieme alla stilista Ramona Tabita, che è la stessa di Elodie, co-conduttrice della seconda serata del Festival.

