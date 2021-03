Otto e Mezzo, Andrea Scanzi parla ma dietro le telecamere si sente qualcosa: Lilli Gruber non trattiene la risata

04 marzo 2021 a

Si parla delle dimissioni di Nicola Zingaretti a Otto e Mezzo su La7. La notizia del dem, che ha detto addio alla segreteria del Partito democratico, ha stupito un po' tutti, anche Andrea Scanzi. La firma del Fatto Quotidiano non ha potuto non notare come un leader da sempre così mite abbia usato "parole tanto dure". "Mi vergogno", ha scritto Zingaretti in merito alla ricerca di poltrone da parte dei piddini nonostante l'Italia sia in piena pandemia. "Il Fatto le aveva anticipate ma non mi aspettavo questo tono duro. Ce l'ha con tutti coloro che non hanno mai creduto all'alleanza con il M5S", ha detto nel salotto di Lilli Gruber.

Poi il timore. Per Scanzi, se dovesse vincere come nuovo leader Stefano Bonaccini, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle potrebbe venire meno. E ancora: "Questo in ogni caso rafforzerebbe i grillini che diventerebbero una forza aggregante. È ovvio che se vince uno come Guerini...".

Ma Scanzi non ha fatto in tempo a finire che subito dallo studio si alza una voce, è quella di Luca Telese: "I sauditi", ha tuonato causando una grassa risata nella conduttrice. "Spiega a noi che non sappiamo cosa significa", è intervenuta poi la Gruber mentre Telese è andato subito al sodo: "C'è un ex presidente del Consiglio che siede nella commissione Difesa che percepisce una prebenda dal governo di Riad".

