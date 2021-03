Striscia la notizia, Amadeus formato "cavallo". Fiorello indiscreto: "L'ho visto tante volte nudo, e..."

05 marzo 2021 a

In un Festival di Sanremo un po' povero di grandi concorrenti e grandi canzoni (e pure grandi ascolti), lo spettacolo lo danno Fiorello e Amadeus. Sul palco dell'Ariston, ma pure fuori, in conferenza stampa, quando lo showman siciliano si concede qualche battuta un po' più pepata rispetto a quelle della prima serata di Rai1, ovviamente "beccata" subito da Striscia la notizia.

Al primo posto della sapida rubrica Spetteguless, ci finisce con pieno merito il siparietto tra i due conduttori in sala stampa, quando Fiorello a briglie sciolte svela curiosità osè (non richieste) a proposito del suo socio Amadeus. "Dovresti fargli una statua - spiega Fiore a un divertito Stefano Coletta, direttore di Rai1 -, al posto del cavallo (la statua del Cavallo di viale Mazzini, celebre simbolo della tv pubblica, ndr) dovresti mettere lui". Quindi, l'accelerazione piccante: "Come attributi ti posso assicurare che siamo là, l'ho visto mille volte nudo...". In Austria, chiosa Ezio Greggio, "hanno le palle di Mozart. Qui gli attributi di Amadeus. Ma il cavallo di Saxa Rubra è un cavallo morente, quello di Amadeus gode di ottima costituzione".





D'altronde, una cosa è certa: per organizzare questo Sanremo era Covid, senza precedenti nella storia della tv italiana, senza pubblico in sala e con misure di sicurezza sanitaria in grado di stravolgere persino le scalette delle canzoni (Irama, per esempiom è stato costretto a esibirsi "in remoto"), ci voleva un conduttore artistico con ... carattere.

