Sanremo 2021, Donatella Rettore sconvolge l'Italia: shorts inguinali e... a 67 anni all'Ariston così, roba da non credere

05 marzo 2021 a

a

a

Serata di duetti al Festival di Sanremo, un giovedì appassionante, pieno di ritmo, di canzoni meravigliose e di graditissimi ritorni sul palco. Forse, in questa edizione della kermesse di Amadeus e Fiorello che un po' stenta in termini di ascolti, la serata più bella, azzeccata, coinvolgente. Anche per il solito Zlatan Ibrahimovic, che ha tenuto banco... in assenza. È infatti arrivato con un'ora e mezza di ritardo, in sella a una moto guidata da uno sconosciuto, poiché imbottigliato nel traffico in autostrada dopo un incidente. Roba da matti. Splendido, per quanto stonatissimo, il duetto con l'amico Sinisa Mihajlovic sulle note di Io vagabondo.

E tra le mattatrici, assolute, della serata anche l'intramontabile Donatella Rettore, che si è presentata al fianco de La rappresentante di lista per cantare uno dei suoi cavalli di battaglia: Splendido splendente, che si è classificata al nono posto nella classifica di serata. Per inciso, erano la bellezza di 27 anni che la rettore non si presentava a Sanremo. Splendido splendente è un brano del 1979, con cui la Rettore scalò le classifiche a livello europeo: il testo lo scrisse lei, la musica invece è di Claudio Rego.

Ma sul palco dell'Ariston, la Rettore non ha colpito soltanto per la performance, come sempre strepitosa e convincente. Ma anche per le gambe, pazzesche, irreali, per una meravigliosa donna di 67 anni. Donatella si è palesata a Sanremo con shorts inguinali e collant neri fantasia, sfoggiando due gambe incredibili che hanno scatenato i social. Da sempre punto forte della cantante, che impugna il microfono dall'alto del suo metro e 75 di altezza. Impareggiabile, in tutti i sensi.

"Ma come si è vestita la moglie di Amadeus?". Giovanna Civitillo e l'outfit "copiato", occhio al questo dettaglio | Guarda

"Chi sarà il prossimo". Fiorello sconvolto, cosa sa sulle dimissioni di Zingaretti: disastro per le "due battutine"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.