Detto Fatto, Bianca Guaccero "dimenticata" dalla regia: cosa mandano in onda, imbarazzo su Rai2

05 marzo 2021 a

a

a

A Detto Fatto c’è stato un piccolo incidente tecnico, con Bianca Guaccero che non è stata avvisata dalla regia del rientro dalla pubblicità. E così su Rai2 è andato in onda quello che la conduttrice non si aspettava: l’imprevisto si è verificato mentre era suo ospite il cantante Attilio Fontana. La Guaccero non si è accorta di essere già in onda e ha continuato a ballare il brano proprio del suo ospite. Si tratta di “Vero Amore”, la canzone con cui è salito sul palco del teatro Ariston nel 1997.

Barbara Palombelli? Non proprio, strafalcione per Bianca Guaccero: ecco come la chiama, disastro alla vigilia di Sanremo

“Scusate, ma siamo in onda? Ma avvisatemi se siamo in onda che stavo rimembrando la mia adolescenza, il fanciullino che è in me e che vuole riemergere anche a 40 anni”. A sottolineare il tutto in maniera ironica è stato Attilio Fontana, che le ha risposto così: “Ti sei fatta prendere la mano”. Tornando seri, la Guaccero si è ricomposta e ha chiesto al cantante quale fosse il ricordo che ha del suo festival di Sanremo.

“All'Ariston...". Costanzo vuota il sacco: prime indiscrezioni sull'ospitata della Palombelli, il vero motivo per cui va in Rai

“È stato un festival analogico - ha ricordato Fontana, che all’epoca gareggiava con i Ragazzi Italiani - e mi ricordo che c’era un cast bellissimo. Innanzitutto c’era Patty Pravo che portava una canzone di Vasco Rossi e poi Niccolò Fabi, Nek ed Alex Baroni. Eravamo cuccioli”.

"Arisa, mi hai fatto piangere". La confessione intima della Guaccero: davanti alla tv, il momento che le ha fatto venire i brividi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.