Grande Fratello Vip, Guenda Goria: "Non sapevo niente di questa malattia", il dramma personale

L'intervista a Guenda Goria, una delle protagoniste della prima parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini che si è concluso lo scorso primo marzo.

Guenda, al telefono mi hai detto di aver deciso di voler confessare a chi ti segue ma soprattutto a chi soffre di endometriosi che ne sei affetta anche tu. Cosa ti ha spinto a parlarne?

"Si è così. Marzo è il mese dedicato all’endometriosi. Mi è stata da poco diagnosticata questa malattia di cui non sapevo niente. Per molto tempo ho sottovalutato i dolori che sentivo pensando fossero legati allo stress. Credo sia importante offrire la propria testimonianza per lanciare un messaggio sull’importanza della prevenzione. L’endometriosi è un disturbo di cui soffre una donna su dieci e su cui c’è pochissima informazione. Può portare a gravissime conseguenze come l’infertilità e varie tipologie di tumori e bisogna curarla in tempo".

Come te ne sei accorta?

"Ho deciso di fare dei controlli approfonditi e ho capito che tutti i problemi che avevo anche erano legati a quello. Anche i problemi di coppia".

Pensi che ci sia abbastanza informazione sul tema? Vogliamo dare un appuntamento su Instagram per parlare del tema?

"Sono assolutamente disponibile a parlare di questo tema così delicato e a informare informandomi. Sto scoprendo un mondo di testimonianze dolorose ed importanti e desidero condividere con le donne che mi seguono le problematiche legate alla sfera intima che non devono essere un tabù".

