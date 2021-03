Striscia la Notizia senza pietà, "cosa aveva dietro Arisa": "dettaglio" pesantissimo sul palco dell'Ariston

06 marzo 2021 a

a

a

Arisa si aggiudica il terzo posto della rubrica "soda caustica" di Striscia la Notizia. La cantante si è esibita a Sanremo, nell'edizione del 2021, con un completo rosso, giacca e panatole eleganti. Qualcosa però non è passato inosservato all'occhio attentissimo di Enzo Iacchetti, conduttore del tg satirico di Canale 5. "Guardate come l'hanno conciata - ha esordito per poi proseguire - per non parlare dell'acconciatura. Con quel tubo sulla coda l'hanno acconciata per le feste".

"La proposta indecente di Arisa ad Amadeus". Microfono aperto, "Striscia" intercetta la frase: roba spinta all'Ariston | Guarda

E in effetti dietro, mentre Arisa canta si vede un tubo fasciarle i capelli. Niente di più brutto per Striscia. Al secondo posto spunta poi Achille Lauro che, in fatto di look, sembra insuperabile. "Tutina scintillante con tanto di piume rosa e capelli blu. È proprio il caso di dirlo - ha proseguito Iacchetti - ma cosa si è messo in testa?".

"Questa è smaltata come un bidet". Dago svela l'orrore in sala stampa contro Arisa: "Tutti si chiedono se..."

Ce n'è anche per Fiorello che, imitando Achille Lauro, si è messo addosso un abito enorme a fiori. "Guardate come si è presentato sul palco dell'Ariston, una mise quella di Fiore che ha lasciato il segno". Se infatti la kermesse musicale non ha sortito l'effetto sperato registrando un calo degli ascolti, lo stesso non si può dire degli abiti sfoggiati. Altrettanto clamore ha sollevato la maglietta indossata da Orietta Berti. Quest'ultima aveva disegnato due conchiglie all'altezza del seno. Quanto basta per diventare trend topic sui social e fare impazzire tutti.

Video su questo argomento "Polemica scema, Achille Lauro vuole azzerare i generi": Sanremo e mazzi di fiori, Senaldi picchia duro

Qui il link della rubrica "moda caustica" di Striscia la Notizia con l'acconciatura di Arisa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.