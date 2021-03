Che tempo che fa, Luciana Littizzetto conduce da sola: “Studio defazizzato”, che fine ha fatto Fabio Fazio

07 marzo 2021 a

“Finalmente lo studio è stato defazizzato. Dopo tanti anni mi sento come Elisabetta Gregoraci senza Flavio Briatore”. Così Luciana Littizzetto ha esultato per l’assenza di Fabio Fazio, che gli ha lasciato lo studio di Che tempo che fa per una storica conduzione in solitaria. Il giornalista di Rai3 si è infatti collegato solo da remoto: il motivo lo aveva spiegato già due settimane fa, quando aveva annunciato una pausa di almeno sette giorni per sottoporsi a un intervento che non gli ha consentito di parlare per qualche tempo.

Adesso Fazio è sulla via della completa guarigione, però non vi è ancora una data certa per il suo ritorno fisico in tv: saltato il tradizionale collegamento con il Festival di Sanremo che sarebbe dovuto avvenire domenica scorsa - quando invece al suo posto su Rai3 è andato in onda Sigfrido Ranucci con Report - Fazio non ha voluto rinunciare alla puntata post-kermesse canora.

“Mi sento un po’ come una sonda su Marte. E poi questo sgabellino… scomodissimo”, ha ironizzato la Littizzetto una volta preso possesso della postazione di Fazio. Tra l’altro anche la comica torinese a un certo punto ha abbandonato lo studio, lasciando solo Carlo Cottarelli: si è venuto così a creare uno scenario un po’ surreale, con l’ospite da solo in presenza e Fazio, Giannini e la De Gregorio in collegamento da remoto.

