Live-Non è la d'Urso, Matteo Salvini attacca Sanremo 2021: "Com'è possibile neanche un secondo per Stefano D'Orazio?"

Matteo Salvini attacca Lucia Azzolina, presente in studio al Live non è la d'Urso, e non risparmia l'ex commissario per l'emergenza Domenico Arcuri (sostituito dal Governo Draghi con il generale Figliuolo). "Mi dispiace che il Pd stia passando problemi legati ai litigi interni. Noi abbiamo messo l'emergenza e la salute degli italiani al centro di tutto", tuona Salvini. Attacca duro anche Zingaretti, che poco prima è ospite della d'Urso al Live. L'ex segretario del Pd, con un sorriso sul viso, prevede le parole dure del leader della Lega. E dice, in sostanza, che adesso è il momento di risolvere i problemi degli italiani, tutti insieme senza litigare.

Ma Salvini punta su alcuni temi che sono da sempre nella sua agenda. "Se riusciremo a stralciare 50 milioni di cartelle esattoriali fino a 5 mila euro saremo felici, se riusciremo a stabilizzare gli insegnanti precari, se riusciremo ad accelerare con il piano vaccinale", continua. Salvini dice: "Basta litigi. Draghi è una garanzia per gli italiani e saremo più forti con lui in Europa".

Il leader della Lega, dalla d'Urso, svela che Giorgetti è al lavoro per la produzione di vaccini anti Covid in Italia. Alla fine Salvini attacca pure il Festival di Sanremo. "Non è possibile che in tutta quella lunga diretta non ci sia stato il tempo per omaggiare Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh che è scomparso di recente a causa del Covid. "Non sono stati ricordati nemmeno gli altri grandi della musica italiana.

