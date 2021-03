Forum, strepitosa Barbara Palombelli: "Noi donne specie inferiore?". Torna da Sanremo e sbotta: parole pesantissime

08 marzo 2021 a

Mentre tutta Italia celebra l'8 marzo, Barbara Palombelli si muove controcorrente. "Oggi il Mondo celebra le donne - esordisce in tono polemico durante Forum -. Sinceramente tutta la manfrina italiana a me sembra fastidiosa perché questo vuol dire che noi abbiamo bisogno di una festa in quanto per il resto dell’anno siamo una specie inferiore. E questo non mi ha mai convinto". Dello stesso parere il pubblico del programma di Rete Quattro che, alle parole della conduttrice, risponde con un lungo applauso. "I diritti che abbiamo conquistato in Italia - prosegue - li abbiamo conquistati in anni di piazze, battaglie e leggi…Tutto questo in Italia è realtà. Purtroppo in molti parti del Mondo è ancora un sogno".

Approvazione si è sollevata in studio anche per il grande ritorno della Palombelli nelle reti Mediaset. La giornalista ha infatti fatto un salto in Rai, in occasione di Sanremo. La moglie di Francesco Rutelli è stata invitata da Amadeus alla kermesse musicale in veste di co-conduttrice. Un'apparizione non esente da critiche. I vertici di Viale Mazzini, alla notizia del direttore artistico, hanno sollevato un polverone. "Barbara Palombelli conduttrice di Sanremo per una sera. Ennesimo atto di disprezzo nei confronti delle giornaliste della Rai.

Un programma Mediaset ogni sera attacca la Rai e i suoi dipendenti, e la Rai che fa? Chiede a una giornalista Mediaset di condurre il Festival”, ha infatti tuonato Vittorio Di Trapani, segretario dell'Usigrai, mentre la consigliera Rita Borioni su Facebook gli faceva eco: "Botteri, Sciarelli, Bortone, Giandotti non andavano bene?". Critiche scivolate addosso alla diretta interessata che, tornata su Rete Quattro, ha salutato il suo pubblico con un "grazie, grazie a tutti. È bello tornare a casa. È bellissimo tornare a casa". Più chiaro di così. D'altronde sempre dall'Ariston la giornalista aveva dimostrato di essersi lasciata tutto alle spalle ringraziando Amadeus e chi l'aveva voluta sul palco.

