Striscia la notizia, "Mario Draghi" intercettato con l'autista: "Vai a prendere Renzi all'aeroporto da Dubai"

Altro appostamento malandrino di Striscia la notizia, che coglie Mario Draghi in flagrante, a colloquio con il suo autista. E dalla bocca del premier escono parole non esattamente gentili per Matteo Renzi. Attenzione, però, perché stiamo parlando ovviamente del Draghi versione Dario Ballantini, lo straordinario imitatore da anni colonna portante del tg satirico fondato e diretto da Antonio Ricci.

A spasso per il centro della Capitale, il Draghi-Ballantini dopo aver detto la sua sull'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza ("Finalmente ha dichiarato che entro l'estate vaccineremo tutti, senza distinzioni. 'Ndo cojo, cojo"), ferma i politici di tutto l'arco costituzionale per commentare le ultime vicende dei palazzi romani. Alla telefonata tradizionale con il presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen ("Buona festa della donna con attributi. Come dici? Vuoi vaccinarmi tu vestita da infermiera? Così mi fai diventare più rosso del bilancio italiano"), il premier riflette sui guai di Nicola Zingaretti: "Tra i favorevoli al lockdown ci sono gli esponenti del Pd. Beh, certo, dopo le sue ultime ospitate dalla D'Urso si vergognano a uscire da casa".

Quindi agguanta Matilde Siracusano di Forza Italia per donarle un rametto di mimosa e dire la sua sull'8 marzo: "Voglio esprimere il mio pensiero sul fatto che molte donne vogliano essere appellate con il titolo maschile. Io per esempio no, preferisco quello femminile: sua maestà". Gran finale, come anticipato con l'autista personale. "Visto che lo Sputnik piace adesso, abbiamo quella confezione sotto la ruota di scorta. Oh, fammi un piacere: vai all'aeroporto a prendere Renzi dagli Emirati Arabi ma ti fai fare un bel pieno di benzina".

