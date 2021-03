Elodie, orrore dopo Sanremo: spunta uno "strano" video. "Miserabili str*** frustrati", la reazione furibonda: un grosso caso

Francesco Fredella 09 marzo 2021 a

Dopo il Festival di Sanremo, dove ha convinto e conquistato il pubblico, Elodie sbotta sui social. La sua esperienza sul palco dell’Ariston come co-conduttrice con Amadeus lascia strascichi indelebili sui social, dove i leoni da tastiera non stanno mai fermi. Il suo monologo incanta tutti eppure in Rete si muovono contro di lei diversi haters.

In Rete, all’improvviso, è spuntato un provino di Elodie a X-Factor, era il 2008 e la cantante aveva appena 18 anni. I leoni da tastiera, che purtroppo non stanno mai fermi, la prendono di mira. “Frustrati, str..”, sbotta la cantante dopo aver letto i commenti. Un vero e proprio sfogo sui social che è diventato subito virale. La cantante spara una vera e propria cannonata che lascia senza fiato tutti: nessuno avrebbe immaginato una reazione di questo tipo.

Elodie, che è amatissima dal pubblico, all’epoca era all’inizio della sua carriera. Perché qualche miserabile utente si deve concedere il lusso di fare ironia su di lei? Vorremmo tanto saperlo. Addirittura sono arrivate critiche per il modo in cui era vestita al provino. “Non avevo una lira, mi so messa un pantalone e una maglietta”, ha detto Elodie. Servirebbe una sola parola in questi casi: scusa. Nient’altro. “Ci stanno un sacco di str*** frustrati, a commentare il video di una ragazzina di 18 anni. Che tristezza infinita”: le sue parole sono chiarissime. Non serve altro.

