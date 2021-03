Meghan Markle e Harry, Roberto Poletti alla Vita in diretta: "Tutto un giro di soldi", quello che nessuno ammette sulla Corona

09 marzo 2021 a

L’intervista choc di Meghan Markle e il principe Harry continua a far discutere. La coppia, infatti, ha fatto delle dichiarazioni piuttosto pesanti, arrivando addirittura ad accusare la Corona di razzismo. Pare che qualcuno a Buckingham Palace si sia preoccupato di quanto potesse essere scura la pelle del figlio dei duchi di Sussex una volta nato. Ad esprimersi sulla faccenda è stato anche il giornalista Roberto Poletti, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta su Rai 1.

“E’ tutto un giro di soldi. Questa intervista se la sono accaparrata in tutto il mondo a suon di milioni di dollari”, ha detto Poletti. Il sospetto, insomma, è che l'intervento dei duchi sia stato orchestrato solo per una questione di denaro. E in effetti – come riportato dal Wall Street Journal - la Cbs, l’emittente americana che ha mandato in onda il colloquio bomba, ha pagato almeno 7 milioni di dollari per avere l’intervista di Oprah Winfrey a Meghan e Harry.

Secondo Poletti, comunque, Buckingham Palace non dovrebbe rimanere in silenzio. Piuttosto dovrebbe prendere posizione contro le accuse mosse dai duchi di Sussex: “Non è una banale intervista, la vede tutto il mondo. E’ chiaro che serve una presa di posizione precisa da parte della famiglia reale”. E ancora: “Il fatto è gravissimo”.

