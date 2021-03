Regina Elisabetta, le brutte voci su Meghan Markle e Harry rese subito pubbliche? Indiscrezioni-choc sulla vendetta

09 marzo 2021 a

L’intervista bomba che Meghan Markle e il principe Harry hanno rilasciato a Oprah Winfrey non ha ancora sortito alcuna reazione a Buckingham Palace. O almeno così sembra dall’esterno. All’interno del Palazzo, invece, ci sarebbe tanta agitazione per le dichiarazioni choc dei duchi di Sussex, soprattutto per le accuse di razzismo contro la Corona. Il Regno Unito attende con ansia una risposta pubblica della Regina Elisabetta, ma pare che la Sovrana si stia prendendo del tempo per consultare consiglieri e familiari.

Dai tabloid britannici filtra che Sua Maestà abbia preferito non guardare direttamente l’intervista di suo nipote. Né ha voluto che il suo staff le registrasse il programma. Stando al Sunday Times, la Regina avrebbe voluto solo un report da leggere la mattina dopo l’intervista, a colazione. Le ipotesi sulla prossima mossa della famiglia reale sono tante. Secondo alcune indiscrezioni, però, Buckingham Palace sarebbe pronto alla vendetta con “rivelazioni sul comportamento” dei Sussex.

Pare, inoltre, che ieri sera – a 24 ore dalla messa in onda dell’intervista sulla tv americana – Elisabetta II si sia rifiutata di diffondere un comunicato ufficiale che sarebbe servito a mitigare la tensione tra le due fazioni “in lotta”. In questi giorni, tra l’altro, ci sarebbero state riunioni fiume tra la Regina, il principe Carlo e il principe William. Tutti insieme per capire come rispondere alle pesanti accuse.

