Meghan Markle e Harry, l'ipotesi estrema sul tavolo della Regina Elisabetta: "Unica soluzione, rompere la linea di successione al trono"

09 marzo 2021 a

Con Harry e Meghan Markle, la Regina Elisabetta ha ora un'unica soluzione possibile: la rottura di ogni rapporto e l'interruzione della linea dinastica. Lo spiega il commentatore reale Robert Jobson, ospite del seguitissimo programma tv della mattina Good Morning Britain, sottolineando come l'intervista dei Duchi di Sussex a Oprah Winfrey, sulla tv americana, sia stata "la più dannosa di sempre per la Famiglia Reale. Penso sia ancora più annosa dell'intervista della Principessa Diana a Panorama a causa del modo in cui è stata fatta".

Qui non si parla più di faide, corna, rancori familiari e rivalità femminili. Meghan e Harry hanno tirato in ballo il razzismo ("Quanto sarà nero?", era l'interrogativo preoccupato che girava a Buckingham Palace, secondo l'ex attrice di Suits, a proposito del piccolo Archie) e ipotesi di suicidio. Insomma, il peggio del peggio, roba in grado di far crollare la rispettabilità internazionale dei Windsor.

Secondo Jobson, infatti, l'intervista di Harry e Meghan è stato un attacco sferrato non contro la Regina, o la cognata Kate Middleton, ma contro la Monarchia e il Sistema britannico. Anche per questo, spiega il commentatore, ai piani alti della Corona si sarebbe ormai affermato il concetto che con le due pecore nere della famiglia "non c'è niente da fare".

Ma il vero problema è che nonostante la rottura formalizzata mesi fa, Harry è ancora il sesto in linea di successione al Trono, e "se accadesse qualcosa al principe Carlo o al principe William, sarebbe lui chiamato a essere il reggente a un giovane principe, George. È accettabile? E se non fosse all’altezza, lo farebbe il principe Andrew. Non è accettabile". Troppi rischi per la Regina, che per Jobson dovrebbe ricorrere a misure estreme: con il ritiro di ogni titolo e la rottura di ogni vincolo con la Royal Family, e dunque anche l’interruzione alla linea di successione.

