Le Iene, Victoria dei Maneskin e la confessione sconvolgente: "Una donna e quel collega molto famoso", sotto alle lenzuola...

10 marzo 2021 a

a

a

I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021, riscrivendo la storia della kermesse, dato che mai una band rock si era spinta così in alto in classifica. Segno dei tempi che stanno mutando, non ha vinto la solita canzonetta sanremese stavolta. Il gruppo lanciato quattro anni fa da xFactor sta facendo il giro dei salotti televisivi: domenica è stato prima da Mara Venier a Domenica In e poi da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

"Loro i veri vincitori". Un terribile sospetto su Adriano Celentano: ora sfotte Amadeus e Fiorello?

Ieri sera, invece, è stato il turno de Le Iene su Italia1: i Maneskin si sono ovviamente esibiti con la loro “Zitti e Buoni”, dopodiché si sono sottoposti alla solita intervista nel formato delle Iene. Ovviamente si è parlato molto di Victoria e della sua vita privata, oltre che di quella di Damiano: “Io e lui insieme? Chissà. Una storia con gli altri due membri della band? No, ma sono belli anche loro. Però ho avuto un flirt con un collega molto famoso, ma non dico chi è. Per conquistarmi non servono soldi, non mi importa di cene offerte o degli addominali”.

Rissa sui Maneskin a Pomeriggio 5, Barbara D'Urso furiosa blocca tutto: "Vanno a fare pipì". cala il gelo in studio

La bassista dei Maneskin ha svelato di aver ricevuto avance anche dalle donne: “Ho avuto delle avventure e delle storie durature con delle ragazze ed è andata bene”. Invece sulla sua carriera: “Avrei fatto anche Amici, ma non Uomini e Donne o Temptation Island”. A tutto c’è un limite per il successo.

Sanremo si chiude in disgrazia. Furgone Rai della kermesse fuori controllo, si schianta contro un ristorante: il disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.