Isola dei famosi, metà montepremi in beneficenza? Follia di Daniela Martani, a chi lo devolve: qualcuno la fermi

Beh, in fondo ha senso. Se dopo sei mesi di Grande fratello Vip ci ritroviamo di nuovo punto a capo con altri "famosi" (parole forti, lo sappiamo) che si accapigliano davanti alle telecamere, tanto vale cavare qualcosa di buono da cotanto stillicidio. Detto, fatto: la casa di produzione Banijay Italia ha stabilito che, in caso di vincita, i concorrenti dell'Isola dei famosi 2021 devono devolvere metà del montepremi in beneficenza. Così recita infatti un rigo, importantissimo, del contratto che trasforma i novelli naufraghi in benefattori per dovere. Qualcuno a questo punto storcerà il naso: la decisione trasuda di buonismo retorico se non, addirittura, di escamotage per lavarsi la coscienza. Il cast de «L'Isola dei Famosi», lo storico reality show al via lunedì su Canale 5. Tra i naufraghi c'è pure Gascoigne.

Alla canna del gas

Qualsiasi cosa accadrà da lunedì su quell'Isola (sì, il reality parte già questo lunedì) sarà infatti per una buona causa. O forse no? Vero è che di questi tempi pandemici non è proprio il caso di fare gli schizzinosi: siamo tutti alla canna del gas, figuriamoci le realtà onlus che, con la pandemia, hanno visto decimarsi anche il proprio team di volontari. Ben vengano dunque i vipponi di Ilary Blasi i cui soldi arriveranno probabilmente prima dei sostegni governativi. A questo punto però siamo curiosi di capire chi ne beneficerà. A quanto pare le realtà sostenute sono le più disparate: c'è chi, per esempio, si è mobilitato per gli animali dando visibilità a realtà di volontariato che non sono esattamente note come il Wwf. È il caso di Daniela Martani: l'ex hostess di Alitalia, nonché ex Gieffina e ora attivista no vax, aiuterà il Santuario della Capra Libera. Si chiama proprio così e, come suggerisce il nome, si prodiga per difendere gli animali destinati al macello. Con la Martani fa il paio Drusilla Gucci: la modella donerà metà del montepremi a 4 Zampe nel cuore. Non manca poi la quota socialmente impegnata: l'attore Giles Rocca si mobilita a favore delle donne sostenendo i centri di lotta contro la violenza di genere. I voti delle femministe (e non solo) andranno tutti a lui. Seguono qualche grande classico (la Caritas; la comunità Sant' Egidio) e svariate realtà a sostegno dei minori. Qualche concorrente ha deciso addirittura di strafare, donando più del pattuito: non la metà del montepremi, bensì tutto quanto. Stando a quanto dichiarato a Sorrisi e canzoni tv, il modello Akash Kumar userà infatti i soldi vinti per offrire pranzi a chi è in difficoltà e sostenere la Comunità Papa Giovanni XXIII di don Oreste Benzi a Rimini. Lo stesso dicasi per l'imprenditore caseario Ferdinando Guglielmotti: «Devolvo tutto ad Association Cooperative Puzel/Burkina Faso ». Si tratta di una associazione con sede a Burkina Faso il cui scopo è offrire assistenza a ragazze madri e vedove, promuovendo al contempo la scolarizzazione in queste terre.

Colpo di genio

Il vero colpo di genio è però dell'ex calciatore Paul Gascoigne che farà beneficenza... alla sua famiglia: «Donerò la vincita a un'associazione no profit che ha fondato la mia famiglia in ricordo di mia nipote», spiega. Dunque, possiamo dormire sonni sereni: L'Isola dei famosi non gioverà forse alla nostra cultura ma sicuramente aiuterà il Paese Italia. L'appuntamento è per lunedì su Canale 5 con una nuova padrona di casa: Ilary Blasi, al suo debutto in versione madre degli isolani. Con lei anche il nuovo inviato Massimiliano Rosolino (alle brutte, pure bagnino) e le opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Che la raccolta fondi abbia inizio.

