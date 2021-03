Storie Italiane, crisi di nervi di Sandra Milo: "Perché gli americani possono farlo?", lacrime in studio dalla Daniela

12 marzo 2021 a

Sandra Milo è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane per il secondo giorno consecutivo. Ieri la conduttrice di Rai 1 e gli altri ospiti le hanno fatto gli auguri di compleanno in diretta: la celebre attrice ha infatti compiuto 88 anni. Oggi invece si è parlato delle riprese del film sulla vita di Patrizia Reggiani, interpretata in via eccezionale dalla cantante Lady Gaga.

Le riprese sono in corso a Milano e la Daniele ha scelto Sandra Milo per commentare quanto sta accadendo: “Se gli americani girano qui, possiamo farlo anche noi”, ha affermato prima di commuoversi dicendo che “il lavoro ci vuole anche per i nostri”. Nulla da eccepire, così come è comprensibile la commozione della Milo, che è una vera icona del cinema italiano e più di tanti altri sa quanto sta soffrendo l’intero settore, soprattutto quello che lavora dietro le quinte.

“Non vi scandalizzo dicendo che il cinema americano ha sempre tratto dei capolavori dalla malavita americana”, ha poi dichiarato la Milo cambiando discorso. Subito dopo ha ironizzato così sulla sua stessa affermazione: “Diventa quasi un vanto per noi. Questi americani venuti da noi a girare il film su Patrizia Reggiani dobbiamo ringraziarli”. Con la speranza però di poter tornare presto a rimettere in moto anche il cinema italiano.

