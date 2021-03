Striscia la notizia "Mario Draghi" intercettato col suo autista: "Vai da Enrico Letta e diglielo". Frase rubata: precipita tutto

12 marzo 2021 a

Altra puntata di Striscia la Notizia, altra imitazione di Mario Draghi. Il tg satirico di Antonio Ricci dedica una parte della puntata del 12 marzo alle nuove restrizioni per far fronte al coronavirus. Ed ecco che Gerry Scotti lancia "il nostro Mario Draghi". "Con deciso rammarico sono a confermare che da lunedì molte regioni passeranno in zona rossa". Poi il premier di Canale 5 passa all'esterno dove chiama la presidente della Commissione europea: "Ursula cara, con quel filo di trucco ti trovo irresistibile". E ancora nella parodia: "Ti confermo che chiudo tutti gli italiani. Cosa? Ti vuoi chiudere in stanza con me? Così mi fai diventare più rosso del conti lasciati da Arcuri".

Il Draghi dell'imitatore-principe di Striscia, Dario Ballantini, non poteva non prendere di mira anche Enrico Letta, futuro nuovo segretario del Pd. "Intercettato" con il suo autista fidato, il premier confida: "Quei vaccini che hanno il nome dello shampoo per la ricrescita me ne tieni una confezione. Anzi, può servire anche a Letta. Visto che ho due ore libere, vallo a prendere e digli di stare sereno, a spese mie...".

Infine la battuta sul blocco dell'export di dosi del vaccino deciso proprio da Draghi: "Li abbiamo messi qua? - chiedeva a un autista, indicando il bagagliaio -. Io ho un paio d'ore, se vuole portare Zingaretti dalla D'Urso faccia pure".

Qui l'intero servizio di Striscia sul Draghi-Ballantini

