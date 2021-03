Isola dei famosi, Ilary Blasi allo scoperto alla vigilia: "Con loro sono più a mio agio". Ci sono già favoriti?

13 marzo 2021 a

Lunedì 15 marzo è previsto il debutto della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, per la prima volta alla conduzione del reality sulla sopravvivenza, intervistata dal Corriere della Sera, ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera, affermando che il successo non l’ha cambiata nel corso di questi anni: “Mai perdere le origini, io rimango burina”. E proprio quest’anno sull’Isola ci sarà una novità, la divisione dei naufraghi in due gruppi, i Burinos e i Rafinados. “Mi sentirei molto più a mio agio tra i burini, che sono genuini e veraci”, sottolinea Ilary, che ammette di vedere gli altri come un po’ troppo intellettuali per i suoi gusti.

A L’Isola dei Famosi ci sarà anche Tommaso Zorzi. La conduttrice, dopo aver condotto tre edizioni del GF Vip, ammette che in questo caso, con i naufraghi cercherà di adottare un atteggiamento diverso, più materno, poiché a differenza dei concorrenti del GF Vip, che sono chiusi in una casa co tutti i comfort, i naufraghi, dovranno fare i conti con grandi privazioni. “Quindi st***za si, ma non troppo”, ironizza .

Nel cast del reality ci saranno: Paul Gascoigne, ex calciatore, Elisa Isoardi, conduttrice, Awed, youtube, Brando Giorgi, attore, Vera Gemma, figlia di Giuliano, Drusilla Gucci, ereditiera e modella, Carolina Stramare, ex Miss Italia, Akash Kuhmar, modello, Ferdinando Guglielmotti, Visconte, Valentina Persia, comica, Angela Melillo, soubrette, Gilles Rocca, ex vincitore Ballando con le Stelle, Roberto Ciufoli, attore, Francesca Lodo, soubrette, Daniela Martani, ex concorrente Grande Fratello, e Beppe Braida, comico.

