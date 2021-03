Tommaso Zorzi ha fatto innamorare Maria De Filippi. "In un modo o nell'altro...". Voce clamorosa a Mediaset

13 marzo 2021 a

Dopo la vittoria al GF Vip Tommaso Zorzi vorrebbe lavorare per Maria De Filippi e proprio quest’ultima gli avrebbe proposto il ruolo di giurato a Tu sì que vales, anche se lo spazio sembrerebbe già essere esaurito. Maria De Filippi però pensa ad un altro ruolo per l'influencer: quella di giurato al serale di Amici e si fa anche il suo nome per Uomini e Donne versione vip come opinionista.

Anche se Tommaso Zorzi vorrebbe partecipare a Uomini e Donne per cercare l’anima gemella dall’altra, pare essere in pole position per il ruolo di opinionista per la versione vip rigorosamente in prima serata. Nel frattempo pare che per Tommaso Zorzi possa esserci un bellissimo progetto in campo (come ha confessato lui stesso).

Nel frattempo Zorzi è stato scelto al posto di Elettra Lamborghini, risultata positiva al Covid per fare l'opinionista dell'Isola dei Famosi che partirà lunedì 15 marzo su Canale 5. L'influencer milanese ha annunciato la notizia con una serie di stories su Instagram dove ha anche pubblicato anche il brutto insulto di un hater. "Pippobau (il nomignolo con cui gli hater chiamano Zorzi, ndr) non sarà opinionista dell'Isola. Grazie Dio per aver ascoltato le nostre parole, perché questo ces*** sui cogl*** per mesi non l'avrei retto". Zorzi inoltre sta preparando con Mediaset un programma online dedicato all’Isola dei Famosi. Anche già prima del GF aveva condotto un talk su Mediaset Play su La Pupa e il Secchione.

