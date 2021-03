Amici, Stéphane Jarny: chi è il nuovo direttore artistico del Serale

13 marzo 2021 a

Amici avrà un nuovo direttore artistico per il Serale di quest'anno. Si tratta di Stéphane Jarny, coreografo francese di fama internazionale. Durante il daytime del sabato Jarny è entrato in studio per presentarsi agli allievi della scuola e al pubblico del talent. Dopo aver visto il suo video di presentazione, il coreografo si è detto emozionato dell’opportunità che la trasmissione gli ha concesso.

"So che è una trasmissione molto importante, una trasmissione conosciuta e rispettata in tutto il mondo”, ha sottolineato Stéphane Jarny. Che poi ha parlato brevemente dei ragazzi di Amici. In particolare, ha detto loro che non vede l’ora di conoscere tutte le loro personalità per meglio metterle in risalto al Serale. Il coreografo francese non parla italiano. Ecco perché dopo di lui è entrato in studio un ragazzo che all'inizio si pensava fosse un traduttore.

Si trattava, invece, di Christian Lo Presti, allievo di Amici 15. Maria De Filippi ha spiegato che il ballerino adesso lavora come assistente di Jarny e che questo la rende orgogliosa. A quel punto la padrona di casa ha lasciato la parola al coreografo, che ha iniziato dicendo: "E’ un onore per me essere qui". Tra gli artisti più importanti con cui Stéphane Jarny ha lavorato ci sono Mika, Kylie Minogue e Bob Sinclar.

