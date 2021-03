Verissimo, Ilary Blasi fa commuovere Silvia Toffanin: "Tu lo sai", brividi in studio per il dramma personale

13 marzo 2021 a

“Tu lo sai”. Sono bastate tre parole di Ilary Blasi per far commuovere Silvia Toffanin, che a Verissimo l’ha ospitata per parlare della nuova edizione dell’Isola dei famosi ma anche di tanto altro. In particolare a un certo punto il discorso si è spostato sul momento molto difficile vissuto in famiglia da Ilary, con il marito Francesco Totti che ha perso il padre a causa del Covid. Poco dopo si è verificata anche la morte della madre della Toffanin, anche se per motivi diversi, per questo le due colleghe e amiche si sono commosse non trattenendo le lacrime.

“Ci siamo confortati a vicenda, è successo anche a te - ha dichiarato la Blasi - ma alla fine bisogna concentrarsi sui ricordi belli. Sia tu che Francesco siete stati fortunati perché siete arrivati a un’età adulta e i vostri genitori vi hanno visto crescere, realizzarvi, fare figli… devi pensare a quello”. La Toffanin è rimasta in silenzio per diversi secondi, apparendo evidentemente commossa, ma d’altronde nel suo salotto nessuno riesce a reprimere le emozioni, la padrona di casa in primis.

Quello con la Blasi è stato un momento vero, poi l’atmosfera si è alleggerita quando la Toffanin ha lanciato un video contenente un messaggio di Alfonso Signorini, che ci ha tenuto a fare il suo personale in bocca al lupo alla Blasi per l’inizio della nuova avventura professionale alla conduzione dell’Isola dei famosi.

