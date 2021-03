Domenica In, Mara Venier distrutta: "Eravamo qui a ridere insieme", poi il Covid e la morte del suo collaboratore

13 marzo 2021 a

Domenica In andrà regolarmente in onda dopo aver sventato il pericolo rappresentato dal Covid: la puntata di domenica 14 marzo ci sarà, come sempre su Rai1. E probabilmente sarà l’occasione anche per rendere omaggio a Giovanni Gastel, il fotografo 65enne che è venuto a mancare oggi a causa del maledetto virus. Nipote di Luchino Visconti, Gastel ha fotografato le più importanti modelle e recentemente ha lavorato anche con Mara Venier, che infatti non ha nascosto di essere molto scossa per la sua scomparsa improvvisa.

“Giovanni mio, sono senza parole”, ha esordito la conduttrice di Domenica In in un post a corredo di una foto che la ritrae abbracciata a Gastel: “Te ne sei andato così, solo un mese fa ridevamo qua a Roma per il nostro ultimo lavoro. Che grande dolore, da oggi sarò ancora più sola senza di te”. Per la Venier si tratta quindi di un momento davvero molto triste, non nascondendo tutto il suo stupore per una morte improvvisa.

Ma d’altronde con il Covid è così e purtroppo continuerà a esserlo fino a quando non saremo fuori da questo incubo. “Oh no, un grande, un grandissimo. Artisticamente e umanamente. Che dispiacere”, ha commentato il giornalista Luca Bianchino sotto al post pubblicato su Instagram dalla Venier.

