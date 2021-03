Domenica In, strepitoso Matteo Bassetti: "A chi dobbiamo fare un applauso", umilia Giuseppe Conte da Mara Venier

14 marzo 2021 a

Siamo a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1. Una puntata, quella di oggi, domenica 14 marzo, che fino all'ultimo ha rischiato di saltare a causa del contatto della redazione del programma con un positivo al coronavirus nel corso della trasferta della scorsa settimana a Sanremo in occasione del Festival. Fortunatamente, l'ultimo giro di tamponi effettuato ieri, sabato 13 marzo, ha permesso il via libera alla messa in onda: tutti negativi e zia Mara regolarmente in studio.

E proprio il coronavirus, come ormai accade da mesi, è il tema che domina nel primo segmento di trasmissione, dove si fa il punto su pandemia e vaccini in compagnia di esperti e politici. Nella puntata di oggi, ovviamente, molto spazio ad AstraZeneca, per le sospensioni e gli effetti collaterali sospetti che stanno portando allo stop alla somministrazione in diversi paesi e regioni, ultima di queste in Italia il Piemonte.

Dunque, si parla del nuovo piano vaccinale presentato nei giorni scorsi da Mario Draghi. E a fare il punto su quella che si spera possa essere una svolta decisiva, un importante e definitivo cambio di passo, è Matteo Bassetti, il direttore di Malattie Infettive del San Martino di Genova. E Bassetti si espone, come sempre, dice la sua senza troppi giri di parole: "Bisogna fare un plauso a chi ha permesso la sostituzione del governo per una nuova organizzazione del piano vaccini", ha tagliato corto. Commento molto "politico". E anche molto centrato. Insomma, secondo Bassetti bisogna fare un plauso a chi ci ha liberato di Giuseppe Conte prima e di Domenico Arcuri poi. E i maggiori indiziati, in tal senso, sono due: ovviamente Matteo Renzi per quel che riguarda il presunto avvocato del popolo e Mario Draghi per quel che concerne Arcuri. Insomma, Bassetti è "sceso in campo"?

