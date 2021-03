Domenica In, Arisa in lacrime per il suo uomo: "Che ne so...", il crollo dopo un lungo silenzio. è finita malissimo?

14 marzo 2021 a

Arisa, ospite di Domenica In, nella puntata di oggi 14 marzo, è scoppiata a piangere, dopo aver visto una clip riservata a lei e ad Andrea Di Carlo, il suo attuale manager e fidanzato. La storia è importante, tanto che il gossip già parla di matrimonio. Arisa, da sempre riservata sulla sua sfera privata, non si è mai sbilanciata sul compagno. Ma dalla Venier si è commossa piangendo a lungo e dicendo qualcosa in più sul fidanzato.

“E così piansi, brava ce l’hai fatta”, ha detto la cantante dopo aver visto un video dedicatole dalla trasmissione di Rai Uno. Mara Venier allora le ha chiesto: “Perché piangi?”. “Mi emoziono”, la risposta tra i singhiozzi della cantante. “Perché hai visto lui?”, ha incalzato la Venier. Arisa alllora qui è apparsa in difficoltà emotiva e dopo dei secondi di silenzio, commossa, ha dichiarato: “Che ne so, è una persona molto bella”.

“Ma quello che ho conosciuto io non c’è più?”, ha chiesto la Venier, riferendosi all’ex compagno di Arisa che continuava a piangere. “Ah tesoro mio bello, quanto voglio bene a te, troppo…”, ha detto con affetto la cantante alla Venier. Arisa poi ha racocntato un po' del suo lato intimo: “Io sono molto credente. Mi affido al cielo. Io non decido niente, aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me. Non so tanto scegliere. Preferiscono che le cose arrivino e si compiano. Ho fiducia nel cielo”, ha concluso la cantante..

