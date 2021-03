Striscia la Notizia, "i nomi nella chat segreta". Una bomba, furbetti del coronavirus smascherati: ecco chi trema

15 marzo 2021 a

Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) continua nelle due inchiesta alla scoperte delle malefatte ai tempi del Covid. Dai furbetti del virus, a chin non rispetta le restrizioni. Stavolta l'inviato storico del programma di Antonio Ricci, Max Laudadio, ha scoperto e smascherato alcuni ristoratori della provincia di Varese che, chiusi per l’emergenza Covid, accolgono comunque, di nascosto, i clienti.

Grazie a una chat su Telegram, con tanto di indirizzi e numeri di telefono, ci sono locali che accettano prenotazioni a porte chiuse per pranzo o cena. Così le telecamere nascoste di Striscia la Notizia sono entrate in alcuni di questi ristoranti clandestini, tra camerieri senza mascherine e finte mense aziendali.

E che il vizio di trasgredire alle regole non è mai in disuso lo confermano anche le ultime cifre sulle sanzioni fatte nell'ultimo week-end in Italia, prima di finire quasi tutta in zona rossa, oggi lunedì 15 marzo. Infatti è stato record di multe nel fine settimana. Secondo i dati forniti dal Viminale 2.383 persone sono state sanzionate amministrativamente e 16 denunciate per aver violato gli obblighi di quarantena. Già venerdì le sanzioni amministrative erano state 1.338. 113 titolari di esercizi commerciali sanzionati e 54 chiusure. Da oggi quasi 7 milioni di alunni non frequenteranno le aule e passeranno alla didattica a distanza. Per la precisione saranno 6,9 i milioni di ragazzi che saranno costretti a seguire le lezioni da casa: otto su dieci. La scorsa settimana erano 5,7 milioni.

