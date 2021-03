Amici, Lorella Cuccarini si scaglia contro Rudy Zerbi: "Non dire cose che non sono giuste"

15 marzo 2021 a

Gli scontri e i litigi tra i professori di Amici 20 quest’anno sono all’ordine del giorno. Ormai in trasmissione non c’è più distinzione e i professori di una categoria intervengono nell’altro settore. Oggi, lunedì 15 marzo, l'ennesima conferma: un professore di canto (Zerbi) si è scontrato contro uno di danza (Cuccarini). In particolare Rudy Zerbi ha detto che il giudizio dei giudici esterni, ricevuti nel corso dei mesi, interessano solo a lui e ad Alessandra Celentano. Mentre gli altri professori, a detta di Zerbi, sono troppo protettivi.

Immediata la risposta di Lorella Cuccarini: “Non è vero che a noi non interessa. Non dire cose che non sono giuste”. Ma Lorella Cuccarini non è stata l’unica che si è scontrata con Rudy Zerbi. Anche Anna Pettinelli si è trovata ad alzare i toni con Zerbi. Parole forti tra i due: Secondo Zerbi la Pettinelli (e le altre docenti) tutelano i propri allievi. Addirittura la Pettinelli è arrivata a definire il collega “fraudolento”.

Zerbi ha inoltre chiesto a Maria De Filippi di sapere, se possibile, se gli ultimi due posti della classifica generale fossero occupati dai suoi allievi. La conduttrice gli ha rivelato di no e lui ha esultato con gioia. La Pettinelli l’ha criticato e lui le ha detto: “Quanto è brutto rosicare. Rosichi perché è venuta fuori la verità”. Zerbi non ha risparmiato nemmeno Arisa. Arisa mentre parla lo tocca in continuazione. Dunque Zerbi ha detto: “Se mi tocchi ancora ti do una cartellinata! Guarda che unghie che hai! Mi fai anche male”. Quanta amicizia ad Amici...

