Striscia la notizia, Enrico Letta e la frase rubata: "Matteo Renzi si sputa nella mano"

"Non sono ancora arrivato e questo già si fa sentire". Enrico Letta viene intercettato da Striscia la notizia e il suo primo pensiero è per Matteo Renzi, che gli avrebbe mandato un messaggino privato: "Non vedo l'ora di stringerti la mano. Questo ci sputa dentro, ma chi me l'ha fatto fare", si lamenta il neo-segretario del Pd.

Ovviamente, è la versione di Striscia, vale a dire Dario Ballantini. Dopo Mario Draghi, l'imitatore storico del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci delizia i telespettatori con l'ex premier, proposto con un impagabile formato "franco-romanesco". "Ohi Ravetto, che bella Sarbonne - è il suo approccio alla leghista -. Sai che ho studiato alla Sorbona, ho anche studiato un hashtag, #lavitachevince. Anche perché che vinca il Pd...", L'ottimismo non è nelle corte di Letta-Ballantini e a Benedetto Della Vedova, fresco di addio a +Europa, assicura: "Non ti preoccupare dell'Europa, dai, ci pensiamo noi. Non c'è bisogno di un nuovo segretario, c'è bisogno proprio di un nuovo Pd. Aspettiamo i saldi e lo andiamo a comprare dai".



Uno dei suoi nuovi slogan politici si presa poi a facili, facilissime ironie: "Dobbiamo mettere insieme l'anima e il cacciavite - scandisce con cura, per poi sbracare -. Con il cacciavite ci rigo la macchina a Renzi". Sì, Matteo è il suo pensiero fisso, anche quando viene "assalito" (si fa per dire) da uno sparuto gruppo di giornalisti: "A riunire il Pd non mi sono venute le farfalle nello stomaco, ho sentito ancora la pugnalata di Renzi". Come dargli torto: è Ballantini, ma Letta penserà più o meno la stessa cosa.

