Mattino 5, super-gaffe di Federica Panicucci sull'Isola dei famosi: "Vero, scusami", la domanda sbagliatissima

Gaffe di Federica Panicucci in diretta a Mattino 5. La conduttrice ha dedicato la puntata alla nuova edizione de L'Isola dei famosi che è partita ieri sera 15 marzo, condotta da Ilary Blasi. Ma nel presentare il suo primo ospite in studio Federica Panicucci ha fatto confusione: “Soleil hai mai partecipato all’Isola dei Famosi?”, ha chiesto la conduttrice all'influencer che è stata protagonista proprio dell’ultima edizione del reality facendo molto discutere per la storia d’amore nata con Jeremias Rodriguez e le dispute con Marina La Rosa. Soleil Sorge ha quindi ricordato alla Panicucci di essere stata protagonista dell’ultima edizione dell’Isola di due anni fa. Quindi la conduttrice ha risposto: "È vero, scusami. Tu sei una super esperta”.

La Panicucci ha mostrato il lancio dei naufraghi dall’aereo, uno dei momenti più esilaranti per i concorrenti del reality. “Non ho avuto la fortuna di farlo”, ha commentato Soleil Sorge che è entrata all’Isola dei Famosi nell’ultima edizione quando il reality era già iniziato, saltando quindi il lancio dal velivolo. L’ex naufraga ha quindi parlato dell’infortunio di Roberto Ciufoli, sottolineando che in una situazione estrema come l’isola anche un piccolo problema di salute viene amplificato. “Il tragitto prima di arrivare in ospedale è bello lungo”, ha rivelato Soleil Sorge.

L'influencer si è poi schierata dalla parte di Akash Kumar, il modello che è stato molto criticato per i sui modi, giudicati da alcuni arroganti: “È da apprezzare il fatto che nonostante la paura dell’acqua ha scelto di partecipare al reality, vuol dire che ha voglia di mettersi in gioco e superare le sue paure”. Insomma, chapeau.

