Uomini e Donne, demolita Gemma Galgani: "Ci marcia sopra. Con quei pivelli...". Un caso in studio: chi massacra la dama

Gemma Galgani dopo oltre un decennio trascorso da assoluta protagonista di Uomini e Donne, la storica trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi su Canale 5, è ormai abituata a ricevere le critiche più disparate. Stavolta l’acerrima “nemica” Tina Cipollari non c’entra nulla, ad avercela con lei è Jeanpierre Sanseverino, ex cavaliere che ha frequentato la dama torinese per più di un mese: “Lei ha fatto tante cose eccessive per me e non si poteva andare oltre perché per me era un’amica, non provavo nulla”.

Parole forti, che di sicuro non faranno piacere a Gemma, che in quel periodo si era totalmente infatuata di Jeanpierre. Il quale però non è stato affatto gentile con lei, arrivando a dire in un’intervista rilasciata a Fralof “non capisco se ci è o ci fa! Ed è una cosa che non ho mai capito”. A un certo punto, però, l’ex cavaliere ha riconosciuto alla Galgani una certa abilità a riconoscere chi va in studio per conoscerla davvero o soltanto per farsi notare.

In particolare Jeanpierre si è soffermato sulla frequentazione che è durata alcuni mesi tra Gemma e Nicola Vivarelli, il 26enne che ha fatto molto parlare di sé e della sua relazione con la dama torinese. “Gemma è troppo intelligente - ha dichiarato Sanseverino - tutti quei personaggi sono andati lì per prenderla in giro, io ti garantisco che lei appena li vede capisce che sono lì per giocare. Lei ci marcia sopra per allungare il brodo lì dentro. Secondo te Gemma si fa prendere in giro da un pivello di 26 anni?”.

